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НовостиОбщество9 ноября 2022 5:42

Отопление и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 ноября

Отключения запланированы в Ленинском и Канавинском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Отопление и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 ноября.

Отопление и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 ноября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Отопление и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 9 ноября. Отключения запланированы в Ленинском и Канавинском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Ленинском районе без горячей воды останется дом №10/3 на площади Комсомольской. Ее не будет с 9 до 11 часов.

В Канавинском районе на Мещерском бульваре, 2 временно отключат отопление. Тепло не будет подаваться в квартиры с 9 до 14 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.