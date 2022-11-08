Нижегородцы жалуются на несоблюдение автобусами расписания Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородцы направляют жалобы в кол-центр ГКУ «Центр развития транспортных систем» о несоблюдении автобусами расписания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Жалобы от пассажиров о том, что водители автобусов проезжают остановки, игнорируя тех, кто их ожидает, продолжают поступать. Также были замечены случаи разговоров водителей по телефону во время движения.

Обоснованность претензий граждан о том, что автобусы не соблюдают расписание, подтвердила начальник диспетчерского управления пассажирского транспорта «Центра развития транспортных систем» Татьяна Наумова.

По ее словам, на ряде маршрутов количество автобусов сокращается уже в 20.00. Перевозчики причиной этой проблемы назвали нехватку водителей и сезонную заболеваемость.

– Пассажирские предприятия подали заявки в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог на корректировку расписаний. После принятия решений на этот счет, в ходе дальнейших рейдов, мы вместе с контрольно-надзорными органами будем протоколировать нарушение расписаний. Результаты работы будем оценивать и по тем жалобам, которые поступают от горожан в кол-центр, – заявил руководителям пассажирских предприятий директор «Центра развития транспортных систем» Артем Бафанов.