Нижегородский информационный портал Newsroom24 попал под хакерскую атаку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородский информационный портал Newsroom24 попал под хакерскую атаку 7 ноября. Из-за этого работа сайта была временно приостановлена. Об этом сообщается в телеграм-канале портала Newsroom24.

При переходе на сайт Newsroom24 открывается информационное сообщение о том, что веб-сервер не работает. Указана причина: веб-сервер не возвращает соединение. В результате веб-страница не отображается.

Сотрудники Newsroom24 сообщили, что будут обращаться в Следственный комитет и Роскомнадзор после случившегося.

– Учитывая, что речь идёт о препятствовании деятельности СМИ и открытых угрозах нашей редакции (а это статья Уголовного кодекса), в данный момент мы готовим обращение в Следственный комитет и Роскомнадзор, – заявили в редакции.

По данным портала, сейчас IT-специалисты уже работают над устранением хакерской атаки. В ближайшее время портал рассчитывает начать работу в обычном режиме.

– Обещаем, скоро вернёмся, – заявили сотрудники редакции.