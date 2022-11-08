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НовостиОбщество8 ноября 2022 15:24

Нижегородский информационный портал Newsroom24 попал под хакерскую атаку

Работа сайта была временно приостановлена
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородский информационный портал Newsroom24 попал под хакерскую атаку

Нижегородский информационный портал Newsroom24 попал под хакерскую атаку

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородский информационный портал Newsroom24 попал под хакерскую атаку 7 ноября. Из-за этого работа сайта была временно приостановлена. Об этом сообщается в телеграм-канале портала Newsroom24.

При переходе на сайт Newsroom24 открывается информационное сообщение о том, что веб-сервер не работает. Указана причина: веб-сервер не возвращает соединение. В результате веб-страница не отображается.

Сотрудники Newsroom24 сообщили, что будут обращаться в Следственный комитет и Роскомнадзор после случившегося.

– Учитывая, что речь идёт о препятствовании деятельности СМИ и открытых угрозах нашей редакции (а это статья Уголовного кодекса), в данный момент мы готовим обращение в Следственный комитет и Роскомнадзор, – заявили в редакции.

По данным портала, сейчас IT-специалисты уже работают над устранением хакерской атаки. В ближайшее время портал рассчитывает начать работу в обычном режиме.

– Обещаем, скоро вернёмся, – заявили сотрудники редакции.