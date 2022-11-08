Нижегородского пенсионера будут судить за попытку отнять земельный участок у нового владельца при помощи двустволки

74-летнего пенсионера будут судить за покушение на убийство, сопряженное с вымогательством. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел в мае этого года в Приокском районе Нижнего Новгорода. Злоумышленник пришел на участок своей жертвы, расположенный на улице Полярной, с заряженным ружьем «ИЖ-58». Угрожая двустволкой, он заставил владельца земли написать расписку, что тот получил 1,5 млн рублей за этот участок. При этом реальная стоимость земли составляла порядка 2,5 млн рублей.

- Опасаясь за свою жизнь, потерпевший собственноручно написал указанную расписку. После этого злоумышленник произвел из обреза ружья несколько выстрелов в хозяина участка. 36-летний пострадавший был госпитализирован в больницу, - добавили в пресс-службе ведомства.

Только благодаря своевременной и квалифицированно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. Как выяснилось, пострадавший приобрел участок, который раньше использовал пенсионер. Это и стало причиной конфликта. В доме обвиняемого прошел обыск. Следователи нашли и изъяли патроны к оружию. Помимо всего прочего пенсионеру вменяют незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Обвиняемый находится под стражей и ожидает суда.