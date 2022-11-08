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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:42

Проверка системы оповещения населения пройдет в Нижегородской области 9 ноября

Непрерывно прозвучит сирена
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Проверка системы оповещения населения пройдет в Нижегородской области 9 ноября

Проверка системы оповещения населения пройдет в Нижегородской области 9 ноября

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Систему оповещения населения проверят в Нижегородской области 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на департамент региональной безопасности.

Тренировка, в рамках которой и проверят готовность системы оповещения населения, пройдет 9 ноября с 8.00 до 12.00. В это время возможен запуск сигнала «Техническая проверка», который подразумевает непрерывное звучание сирены.

Как отметили в департаменте, подобная тренировка позволит оценить исправность техники. Во время этой проверки жителям региона необходимо соблюдать спокойствие.

Ранее системы оповещения в Нижегородской области уже проверяли. Включение сирен — это испытание системы, гарантирующее, что в нужный момент она сработает.