Туристический ретропаровоз впервые отправится из Нижнего Новгорода в Семенов 20 ноября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители и гости Нижегородской области смогут впервые отправиться из Нижнего Новгорода в Семенов на туристическом ретропаровозе 20 ноября. Об сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для пассажиров по прибытии проведут экскурсию по фабрике «Хохломская роспись». После все желающие смогут научиться росписи матрешки на мастер-классе. Также запланировано посещение нескольких музейно-туристических пространств. Кроме того, пассажиры смогут поучаствовать в интерактивной программе с угощениями «Семеновский торжок».

Стоимость билета на ретропаровоз по Пушкинской карте составит 2240 рублей, для детей до 14 лет (без Пушкинской карты) – 2790рублей, для взрослых – 2990 рублей.

Вопрос о регулярной работе маршрута будет рассматриваться с учетом пассажиропотока.