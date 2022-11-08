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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:41

Нижегородские ученые предложили новый способ диагностики постковидного синдрома

Нейросеть отличает постковидный синдром от других функциональных нарушений
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородские ученые предложили новый способ диагностики постковидного синдрома ФОТО: пресс-служба ННГУ

Нижегородские ученые предложили новый способ диагностики постковидного синдрома ФОТО: пресс-служба ННГУ

Ученые Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде предложили новый способ диагностики постковидного синдрома. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

Нижегородцы разработали нейросеть, которая выявляет на ЭКГ пациентов COVID-маркеры. По сердечному ритму она может определить негативное влияние COVID-19 на сердце и сосуды.

Ученые измеряли кардиограммы при помощи миниатюрного датчика ЭКГ и мобильного приложения. По данным ритмограмм пациентов с COVID-19 и была обучена нейросеть. Теперь она может отличить постковидный синдром от других функциональных нарушений сердца и сосудов.

– Изобретение нижегородских учёных позволяет не только регистрировать постковидный синдром у человека, но и проводить мониторинг функционального состояния пациентов с любыми штаммами новой коронавирусной инфекции, – отметили в Университете.

Изобретение было запатентовано в начале сентября 2022 года.