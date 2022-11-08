Памятник природы «Дубовая аллея» в Советском районе благоустроили по программе ФКГС

Памятник природы «Дубовая аллея» в Советском районе благоустроили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого в Нижегородской области. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил на своих страницах в социальных сетях.

По словам мэра, в настоящее время завершается благоустройство городских общественных пространств, запланированное на 2022 год. «Качественно изменился внешний вид и инфраструктура не только известных нижегородских улиц, парков, скверов, площадей, зон отдыха, пляжей, но и внутридворовых уютных территорий. Сегодня, например, прошла приёмка работ на памятнике природы Дубовой аллее в Советском районе. Планировку и деревья уникальной территории сохранили. Установили детский игровой городок, многофункциональную спортивную площадку, обустроили комфортные дорожки и поставили скамейки», - сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов проверил качество благоустройства памятника природы «Дубовая аллея». «Многим деревьям, растущим на аллее, более 80 лет. Поэтому глава города Юрий Шалабаев во время объезда поставил задачу сохранить первозданный вид этого уникального памятника природы. Подрядчик максимально аккуратно провел работы по очистке пространства от сухостоев и аварийных деревьев, высадив вместо убранных растений новые красные дубы. Пешеходные тротуары были выполнены слева и справа от аллеи. Также подрядчик установил мостики из металла с поручнями, пандусами и удобными заездами для родителей с колясками и для маломобильных граждан. Отдельно жители просили установить опоры для освещения, чтобы по аллее можно было комфортно гулять в вечернее время. Это знаковое место для жителей района. Думаю, нам удалось сохранить красоту этого места, при этом сделав аллеею более современной и комфортной для отдыха», - рассказал глава Советского района.

Местные жители очень ждали завершения работ и теперь ходят сюда гулять

По словам молодой мамы Марии, часто прогуливающейся по аллее, местные жители очень ждали завершения работ. «Как только мы увидели, что закончилось строительство и поставили новые детские городки, мы с дочкой сразу сюда пришли. И теперь с удовольствием ходим сюда каждый выходной и почти каждый вечер. Новое освещение позволяет здесь играть детям даже в холодное время года, когда темнеет рано», - рассказала местная жительница. Молодежь также уже оценила новую спортивную площадку. «Площадка нам с друзьями очень нравится. Мы планируем сюда ходить с командой и заниматься вместе спортом. Вообще, это очень хорошая территория для того, чтобы весело проводить время», - сказала воспитанница школы олимпийского резерва Юлия.

Как ранее заявил глава города Юрий Шалабаев, 28 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. По его словам, почти 100 тысяч жителей проголосовало за объекты для благоустройства.