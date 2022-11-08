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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:41

Дубовую аллею благоустроили в Советском районе Нижнего Новгорода

Работы проводились по программе ФКГС
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Дубовую аллею благоустроили в Советском районе Нижнего Новгорода ФОТО: телеграм-канл Юрия Шалабаева

Дубовую аллею благоустроили в Советском районе Нижнего Новгорода ФОТО: телеграм-канл Юрия Шалабаева

Благоустройство памятника природы «Дубовая аллея» завершилось в Советском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Работы по благоустройству пространства проходили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Планировку и деревья неповторимой территории памятника природы сохранили. В «Дубовой аллее» обустроили дорожки и поставили лавочки. Кроме того, появились детская игровая и спортивная площадки.

– Качественно изменился внешний вид и инфраструктура не только известных нижегородских улиц, парков, скверов, площадей, зон отдыха, пляжей, но и внутридворовых уютных территорий, – подвел итоги благоустройства городских пространств 2022 года Юрий Шалабаев.