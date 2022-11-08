Мужчина подал 13 фиктивных заявлений в нижегородский ЗАГС о выдаче свидетельств о рождении за год

В отношении 26-летнего жителя Подмосковья сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

26-летний житель Подмосковья подал 13 фиктивных заявлений в ЗАГС Нижнего Новгорода о выдаче свидетельств о рождении за 11 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным министерства, мужчина 5 раз посещал ЗАГС Советского района с февраля 2021 года по май 2022 года. Житель Подмосковья подавал заявления на выдачу свидетельств о рождении детей. В своих обращениях он прописывал дату, адрес квартиры и данные женщин, которые якобы родили детей дома в его присутствии.

Так, за 11 месяцев мужчина получил 13 свидетельств о рождении. Полицейские установили фиктивность поданных заявлений, и подтверждений появления этих детей на свет получено не было. После чего подозреваемый признался дознавателю, что не присутствовал ни на одних родах.

В отношении 26-летнего жителя Подмосковья сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа».

За это преступление мужчине может грозить арест на срок до 6 месяцев. Но если будет установлено, что подобные незаконные действия являются лишь подготовкой подозреваемого к другому преступлению, наказание может стать строже.