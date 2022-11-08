Глеб Никитин рассказал об отправке крупного груза мобилизованным нижегородцам ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

20 бензопил, 400 дождевиков, 300 пар сапог и многие другие предметы необходимости составляют крупный груз в зону СВО. В воинские части, где служат мобилизованные нижегородцы, было отправлено более 25 партий грузов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Большой груз был отправлен добровольцам из танкового батальона имени Минина. В состав посылки вошли бинокли, радиостанции, генераторы, сапоги, продукты питания и многое другое.

Также по запросу командования в зону СВО в часть, в которой служат нижегородцы, направили крупный груз. Он состоял из 20 бензопил, 400 дождевиков, 300 пар теплых сапог, 300 комплектов тактических очков, перчаток, инструментов, предметов гигиены, бытовых принадлежностей и многого другого.

- Отвезли в Белгородскую, Ленинградскую, Ярославскую, Костромскую, Владимирскую, Калининградскую, Брянскую области и другие места снаряжение, технику, экипировку, предметы первой необходимости, медикаменты, инструменты, – отметил Глеб Никитин.