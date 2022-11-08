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НовостиОбщество8 ноября 2022 9:37

Прокуратура запросила 2,5 года ограничения свободы для нижегородской журналистки Резонтовой

Она проходит по «санитарному делу», возбужденному в 2021 году
Валерия МУРОМЦЕВА
Наталья Резонтова проходит обвиняемой по «санитарному делу», возбужденному в 2021 году. Фото: тг-канал "Резонтова без интернета"

Наталья Резонтова проходит обвиняемой по «санитарному делу», возбужденному в 2021 году. Фото: тг-канал "Резонтова без интернета"

Прокурор запросил 2,5 года ограничения свободы с запретом на выезд нижегородской журналистке Наталье Резонтовой. Об этом пишет «Открытый Нижний» со ссылкой на ее адвоката Юрия Сидорова.

Уголовное дело по так называемой санитарной статье 236 УК РФ было возбуждено в отношении Натальи Резонтовой 1 марта 2021 года. Суд запретил ей пользоваться любым видом связи: интернетом, телефоном и почтой, а 24 марта 2022 года Наталью отправили под домашний арест, под которым она пробыла до августа.

Заседание, на котором будет вынесен приговор, назначено на 14 ноября.