Публичные слушания по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода пройдут 9 ноября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Публичные слушания по внесению изменений в Устав Нижнего Новгорода пройдут 9 ноября 2022 года в 13.00. Они будут транслироваться на сайте мэрии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На слушаниях будут обсуждаться такие вопросы, как определение правовых основ вручения наград города Нижнего Новгорода, уточнение территории города с учетом Новинского сельсовета. Кроме того, актуальными являются вопросы о внесении изменений в статью о концессиях, расширение системы муниципальных правовых актов, регулирование назначения руководителя финансового органа, исключение положений об избирательной комиссии города и порядок назначения представителя контрольно-счетной палаты.

Зарегистрироваться на трансляцию слушаний необходимо до 10.00 9 ноября.