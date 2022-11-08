Количество браков в Нижегородской области в октябре выросло более чем в 1,5 раза

Более чем в 1,5 раза выросло количество браков в Нижегородской области в октябре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области этой осенью зарегистрирован повышенный спрос на услуги регистрации брака. Об этом рассказали в региональном ГУ ЗАГС.

По данным ведомства, с 21 сентября по 6 ноября в Нижегородской области поженились 3752 пары, в то время как годом ранее за этот же период свадьбу сыграли 2220 пар. Нетрудно подсчитать, что число брачующихся выросло в 1,69 раза или на 69%.

- Количество браков увеличилось. Одним из факторов стало снятие ковидных ограничений, - пояснили в ЗАГСе.

Очевидным является и тот факт, что свою роль в этом вопросе сыграла частичная мобилизация, которая была объявлена в России 21 сентября. Мобилизованным гражданам разрешили жениться в ускоренном порядке: ЗАГСы начали регистрировать браки в день обращения. Для этого необходимо предъявить повестку.

Ранее сообщалось, что с 4 ноября во всех нижегородских ЗАГСах во время бракосочетания будет звучать гимн Российской Федерации.