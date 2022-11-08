Глава города Дзержинска Иван Носков провел прием жителей

На прошлой неделе глава города Дзержинска Иван Носков провел очередной прием граждан, в ходе которого были даны ответы на несколько вопросов заявителей. В частности, глава города поддержал инициативу одной из жительниц города по проведению в Дзержинске экологической акции «Крышки добра».

«Социальные акции, направленные на воспитание бережного отношения к природе, уважения к экологии родного края, безусловно, только приветствуются. Подобные мероприятия уже проводились в наших детских садах и школах в 2019 году, затем свои коррективы внесла пандемия. Хорошо, что появились люди, готовые возобновить эту акцию», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков и дал поручение составить план проведения акции и запустить её до конца года в школах и учреждениях дополнительного образования.

«Средства, собранные от сдачи крышечек от пластиковых бутылок и детского питания, планируется направить в поддержку больного ребенка из Дзержинска. Я готова организовать установку контейнеров для сбора крышечек, последующий их вывоз и сдачу в переработку. Верю, что если к акции подключится максимальное количество школ, то нам удастся помочь девочке», – сказала инициатор акции Ульяна Ларионова.

Также в ходе приема граждан жительнице был разъяснен важный вопрос о сроках поверки индивидуальных приборов учета в квартире. Если жители пропускают сроки поверки приборов учета, то в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354, плата за коммунальную услугу в первые три месяца будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, затем она будет начисляться по нормативам. Кроме того, при неисправном или отсутствующем счетчике счета за электроэнергию и водоснабжение могут выставляться с повышающим коэффициентом.

По итогам приема жителей глава города Дзержинска Иван Носков взял на контроль решение вопроса передачи индивидуального жилого дома в пос. Горбатовка из ведения Территориального управления Росимущества по Нижегородской области в муниципальную собственность. С 2019 года жители неоформленного дома неоднократно направляли в Территориальное управление обращения для решения вопроса, но не получали ответа. По информации комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Дзержинска, запрос на передачу жилого одноквартирного дома в п. Горбатовка уже направлен в Территориальное управление Росимущества по Нижегородской области.

Напомним, попасть на прием к главе города Дзержинска можно по предварительной записи, которая происходит по личной заявке с паспортом по адресу: пл. Дзержинского, 1, каб. 11 (сектор по работе с обращениями граждан), тел. 8 (8313) 27-99-35.