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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:51

Глава города Дзержинска Иван Носков провел прием жителей

Попасть на прием к главе города Дзержинска можно по предварительной записи
Глава города Дзержинска Иван Носков провел прием жителей

Глава города Дзержинска Иван Носков провел прием жителей

На прошлой неделе глава города Дзержинска Иван Носков провел очередной прием граждан, в ходе которого были даны ответы на несколько вопросов заявителей. В частности, глава города поддержал инициативу одной из жительниц города по проведению в Дзержинске экологической акции «Крышки добра».

«Социальные акции, направленные на воспитание бережного отношения к природе, уважения к экологии родного края, безусловно, только приветствуются. Подобные мероприятия уже проводились в наших детских садах и школах в 2019 году, затем свои коррективы внесла пандемия. Хорошо, что появились люди, готовые возобновить эту акцию», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков и дал поручение составить план проведения акции и запустить её до конца года в школах и учреждениях дополнительного образования.

«Средства, собранные от сдачи крышечек от пластиковых бутылок и детского питания, планируется направить в поддержку больного ребенка из Дзержинска. Я готова организовать установку контейнеров для сбора крышечек, последующий их вывоз и сдачу в переработку. Верю, что если к акции подключится максимальное количество школ, то нам удастся помочь девочке», – сказала инициатор акции Ульяна Ларионова.

Также в ходе приема граждан жительнице был разъяснен важный вопрос о сроках поверки индивидуальных приборов учета в квартире. Если жители пропускают сроки поверки приборов учета, то в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354, плата за коммунальную услугу в первые три месяца будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, затем она будет начисляться по нормативам. Кроме того, при неисправном или отсутствующем счетчике счета за электроэнергию и водоснабжение могут выставляться с повышающим коэффициентом.

По итогам приема жителей глава города Дзержинска Иван Носков взял на контроль решение вопроса передачи индивидуального жилого дома в пос. Горбатовка из ведения Территориального управления Росимущества по Нижегородской области в муниципальную собственность. С 2019 года жители неоформленного дома неоднократно направляли в Территориальное управление обращения для решения вопроса, но не получали ответа. По информации комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Дзержинска, запрос на передачу жилого одноквартирного дома в п. Горбатовка уже направлен в Территориальное управление Росимущества по Нижегородской области.

Напомним, попасть на прием к главе города Дзержинска можно по предварительной записи, которая происходит по личной заявке с паспортом по адресу: пл. Дзержинского, 1, каб. 11 (сектор по работе с обращениями граждан), тел. 8 (8313) 27-99-35.