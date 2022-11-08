Нижегородцы смогут наблюдать «кровавую Луну» 8 ноября

Полное затмение Луны смогут наблюдать жители Нижнего Новгорода и области днем 8 ноября. Как сообщает Московский планетарий, фаза полного затмения ожидается в период с 13:16 до 14:42. Максимальная фаза, когда Луна полностью покроется тенью Земли и обретет темно-красный оттенок, наступит в 13:59.

- Лунное затмение наступает, когда Луна (в фазе полнолуния) входит в конус тени, отбрасываемой Землёй. Диаметр конуса тени Земли на расстоянии 363 000 км (минимальное расстояние Луны от Земли) составляет около 2,5 диаметров Луны, поэтому Луна может быть полностью затенена. Максимальная теоретически возможная продолжительность полной теневой фазы затмения Луны – 108 минут. Такими были лунные затмения 13 августа 1859 года и 16 июля 2000 года, добавили в планетарии.

«Кровавую Луну» будет хорошо видно в восточной части страны В нашем регионе можно будет наблюдать только как Луна выходит из затмения — с 16:29 до 16:56.

Напомним, что не так давно в Нижнем Новгороде наблюдали частичное солнечное затмение.