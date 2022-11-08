Психолого-педагогические классы открыты на базе школ Нижегородской области

Проект Министерства Просвещения РФ по созданию психолого-педагогических классов в Нижегородской области реализует Мининский университет. В этом году вуз подписал соглашения с 68 школами области, а в следующем число профильных классов должно вырасти до 85. По словам министра Просвещения РФ Сергея Кравцова, до 2024 года будут открыты более 5 тысяч классов психолого-педагогического профиля по всей России.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, образовательные организации заинтересованы в сотрудничестве с педагогическим вузом.

- Наша задача состоит не только в методическом сопровождении школ, а в первую очередь в создании профориентационной среды психолого-педагогической направленности, - рассказал он. - Со старшеклассниками занимаются наши педагоги, организуют мероприятия, как в школах, так и в вузе, для учителей проводятся курсы повышения квалификации. У учеников формируется понимание наставничества и в целом профессии, они осознанно выбирают педагогический путь. Ежегодно к нам поступают 20-35 % выпускников психолого-педагогических классов.

В Нижегородской области психолого-педагогические классы открылись в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Павлове, Урене, Городце, Сарове, Семенове, Выксе, Володарске и на Бору. А руководителем проектной линии по развитию сети психолого-педагогических классов в Нижегородской области стала декан факультета психологии и педагогики Наталья Демидова. Она рассказала, что в 2022 году Мининский университет курирует 42 десятых класса и 26 одиннадцатых, а также одну школу из Владимирской области.

- У каждого психолого-педагогического класса своя траектория развития. Кроме того, Мининский университет выступает как федеральная инновационная площадка, на которой на данный момент завершается разработка профильного интерактивного онлайн-курса для обучающихся 10-11 классов. Видео-уроки будут транслироваться как методическое пособие для всех участников проекта по всей стране, - пояснила Наталья Демидова.