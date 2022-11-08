АО «Транснефть-Верхняя Волга» заменило насосное оборудование на НПС в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило замену четырех магистральных электронасосных агрегатов (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Балахониха» в Нижегородской области.

Работы по обновлению насосного оборудования проводились с октября 2020 года в рамках программ технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия, а также повышения энергоэффективности технологических участков магистральных нефтепроводов и МНА. Цель – поддержание высокого уровня надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

Подключены современные отечественные электронасосные агрегаты производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск). Оборудование оснащено асинхронными электродвигателями мощностью 2 МВт и напряжением 6 кВ. Каждый насос весит 5,5 тонны. Для сравнения, производительность одного насоса - 2,5 тыс. куб. метров нефти в час – позволяет в час прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 35 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая.

Новые насосы обладают повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта. Старые электронасосные агрегаты выведены из эксплуатации и демонтированы.

Замена оборудования проводилась в период плановых остановок НПС «Балахониха». После завершения комплексного опробования МНА введены в эксплуатацию.

Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Горький – Рязань - 1 возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.