День открытых дверей IT-факультета пройдет в Мининском университете

День открытых дверей Факультета информационных технологий Мининского университета пройдет 17 ноября 2022 года в корпусе №7 вуза (ул. Челюскинцев, д. 9, станция метро “Парк культуры и отдыха”).

Абитуриенты познакомятся с инфраструктурой вуза и направлениями подготовки данного факультета, узнают о правилах поступления в университет и преимуществах образовательных программ, а также смогут пообщаться с преподавателями.

В День открытых дверей пройдут мастер-классы по 3D-печати и моделированию и робототехнике.

- Выбором высшего учебного заведения необходимо заниматься задолго до поступления, обязательно изучив все возможности, которые может дать вуз, - объяснил ректор Виктор Сдобняков. - В Мининском университете IT-факультет - один из самых молодых факультетов, но несмотря на это студенты показывают отличные результаты не только по учебным дисциплинам, но и занимают призовые места в конкурсах и олимпиадах. Это обеспечивает выпускнику востребованность у работодателей, открывает дополнительные возможности для выстраивания карьеры.

Развивать дополнительные компетенции студентам IT-факультета помогает активная внеучебная деятельность, что является явным преимуществом - в этом году первокурсники Мининского стали победителями “Слета первокурсников -2022”

Кроме того, в День открытых дверей абитуриенты смогут зарегистрироваться для участия в осенней каникулярной школе, которая пройдет 18-19 ноября 2022 года в корпусе №7 Мининского университета.

Мастер-классы по прикладной информатике и технологии будут проходить в Технопарке, оснащенном самым современным оборудованием. Преподаватели расскажут про язык программирования Python и его особенности, абитуриенты научатся программировать машинную вышивку, познакомятся с виртуальной и дополненной реальностью

С программой Дня открытых дверей факультета информационных технологий можно ознакомиться по ссылке.

Также Дни открытых дверей пройдут и на других факультетах Мининского университета:

3 декабря - Факультет гуманитарных наук,

10 декабря - Факультет психологии и педагогики,

14 декабря - Факультет естественных и математических наук,

15 декабря - Лингвистический факультет,

15 и 17 декабря - Факультет физической культуры и спорта,

18 декабря - Факультет дизайна, изящных искусств и медиатехнологий.

Общий День открытых дверей состоится 27 ноября.

Напомним, в этом году Мининский университет заключил соглашение с IT-академий “Группы ГАЗ” и с нижегородским филиалом Гринатом. Студенты факультета информационных технологий будут проходить практику у крупнейших работодателей региона.