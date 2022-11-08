Строители завершили монолитные работы в нижегородском ЖК «Солнечный» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строители завершили монолитные работы в нижегородском ЖК «Солнечный» в Верхних Печерах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на дирекцию по строительству, которая занимается достройкой проблемного ЖК.

Теперь в жилом доме проводятся фасадные работы и штукатурка стен. Также строители утепляют цокольный этаж, проводят работы по устройству пола автопарковки и полов на этажах. Кроме того, полным ходом идут работы по внутренней отделке здания.

По словам начальника управления по строительству региональной дирекции по строительству Дениса Ляшенко, на объекте работает более 100 человек и используется две единицы техники.

Напомним, в Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту мошенничества на руководство ООО «Вертикаль». Компания занималась строительством ЖК «Солнечный» и ЖК «Гелиос» на улице Композитора Касьянова.