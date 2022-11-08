Акционерная структура Росбанка обновлена

«Интеррос» завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка.

Ранее еще 7,5% акций банка были приобретены дочерней банку управляющей компанией «Русфинанс», часть из них будет направлена на мотивационную программу для сотрудников Росбанка.

В результате обновления акционерной структуры доля группы «Интеррос» в акционерном капитале Росбанка составила немногим менее 45%.

Акции Росбанка, переданные Благотворительному фонду Владимира Потанина, направлены на пополнение его пяти целевых капиталов, каждым из которых будет управлять отдельная независимая УК.

Изменение акционерной структуры в полной мере отражает стремление группы «Интеррос» сохранить независимый характер управления Росбанком, главную роль в котором будет играть Совет директоров, уже сейчас состоящий преимущественно из независимых директоров.

«Убеждена, что новая структура обеспечит высокое качество управления на основе лучших рыночных практик, накопленной банком обширной международной экспертизы, глубокого профессионального опыта независимых членов совета директоров в области финансов, страхования и корпоративного управления», - подчеркнула Наталья Воеводина, председатель правления Росбанка*.

*Назначение вступит в силу после согласования Банком России.