Хоккеисты «Торпедо» со счетом 3:1 обыграли «Спартак» на своем льду 7 ноября

Единственная шайба в ворота хозяев попала в третьем периоде. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 3:1 обыграла «Спартак» из Москвы в домашнем матче КХЛ 7 ноября, сообщает пресс-служба нижегородской команды. В этом матче «бело-синие» вышли на лед в новой форме с изображением Нижегородской ярмарки.

После пяти минут игры гости получили штраф за подножку и Николай Коваленко открыл счет. Гости предприняли ответную атаку, но голкипер Иван Кульбаков к этому броску был готов. Первый штраф в составе «Торпедо» получил Игорь Ларионов за задержку соперника клюшкой. Нижегородская команда создавала моменты и в меньшинстве — острую передачу совершил Николай Буренов, однако продолжения атака не получила. Поочередно получили удаления Ю Сато и Артем Сизов, но сопернику не удается реализовать численное большинство.

Во второй двадцатиминутке Максим Летунов упрочил преимущество хозяев, завершив передачу новобранца Вячеслава Фирстова. Позднее за игру высоко поднятой клюшкой был удален Марк Марин. Несколько раз в этом игровом отрезке москвичи попытались открыть счет своим шайбам, но Иван Кульбаков точно отработал на позиции.

В третьем периоде хозяева остались в большинстве, штраф был заработан на Сергее Гончаруке. Ближе к завершению игрового времени гости размочили счет- отличился Александр Хохлачев. Стоило гостям отлучить голкипера от игры, как третью шайбу в ворота «Спартака» забросил Гончарук.