Молодая девушка попала в реанимацию, переходя по «зебре» в Нижнем Новгороде Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода на проспекте Гагарина, 184, в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил наезд на пешехода на проспекте Гагарина Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

По данным ведомства, наезд произошел 7 ноября около 16.30. Со слов водителя, девушка переходила по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая госпитализирована в больницу им. Семашко и находится в реанимации.

Как позднее сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, после просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что и водитель, и пешеход проигнорировали требования сигналов светофоров.