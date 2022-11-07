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НовостиОбщество7 ноября 2022 17:14

Экопромышленный парк планируют построить за 1,4 млрд рублей в Нижегородской области

На территории парка появятся производства по переработке отходов разных групп
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Экопромышленный парк планируют построить за 1,4 млрд рублей в Нижегородской области

Экопромышленный парк планируют построить за 1,4 млрд рублей в Нижегородской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

Экотехнопарк планируют построить в Нижегородской области за 1,4 млрд рублей. Срок ввода в эксплуатацию – 2024 год. Постановление о порядке предоставления субсидии на создание экопромышленных парков подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидия в 1,4 млрд рублей позволит не только спроектировать парк площадью до 18 гектар, но и построить его в течении двух лет.

На территории парка появятся производства по переработке шин, пластика, химических отходов и многого другого. Планируется, что будет утилизировано не менее 154,5 тысяч тонн отходов в год.

Государство продолжит поддерживать экопромышленный парк и после запуска.

– Рассчитываем, что эти меры не только помогут сократить нагрузку на окружающую среду, но и станут перспективной инвестицией в экономику регионов, – отметил Михаил Мишустин.