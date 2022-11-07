«Комплекс-Строй» обязался реконструировать нижегородский «Дом чекиста» до 2025 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ООО «Комплекс-Строй» принял на себя обязательства по реконструкции «Дома чекиста» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Для сохранения ОКН «Дома-коммуны «Дом чекиста» минимущество, управление госохраны ОКН и ООО «Комплекс-Строй» подписали соглашение.

По документам, собственник «Дома чекиста» ООО «Комплекс-Строй» обязуется приспособить сооружение для современного использования, проведя работы по реконструкции до 2025 года. Если собственник не выполнит взятые на себя обязательства, объект перейдет в региональную собственность.

Напомним, бывший дом культуры МВД, больше известный как «Дом чекиста», горел в Нижнем Новгороде 20 октября 2021 года.