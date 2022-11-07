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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 15:08

Экс-главный врач больницы в Чкаловском районе присвоила свыше 1,5 млн рублей

Женщина предстанет перед судом
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА

Бывший главный врач Чкаловской центральной районной больницы предстанет перед судом. Женщина, используя своё служебное положение, присвоила 1 миллион 580 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Обвиняемая в период с марта 2018 по август 2021 года перечисляла стимулирующие выплаты и отпускные 14 подчинённым сотрудникам. Затем эти деньги она получала в личное пользование при помощи посредника.

Обвиняемая была уволена с занимаемой должности. Свою вину она признала, а причинённый ущерб возместила.

Скоро данное уголовное дело рассмотрят в суде по существу.

Напомним, что в октябре 2021 года системный администратор нижегородской детской больницы №1 присвоил компьютерную технику на 700 тысяч рублей. Тогда подозреваемый признал свою вину.

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