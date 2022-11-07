Экс-главный врач больницы в Чкаловском районе присвоила свыше 1,5 млн рублей

Бывший главный врач Чкаловской центральной районной больницы предстанет перед судом. Женщина, используя своё служебное положение, присвоила 1 миллион 580 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Обвиняемая в период с марта 2018 по август 2021 года перечисляла стимулирующие выплаты и отпускные 14 подчинённым сотрудникам. Затем эти деньги она получала в личное пользование при помощи посредника.

Обвиняемая была уволена с занимаемой должности. Свою вину она признала, а причинённый ущерб возместила.

Скоро данное уголовное дело рассмотрят в суде по существу.

Напомним, что в октябре 2021 года системный администратор нижегородской детской больницы №1 присвоил компьютерную технику на 700 тысяч рублей. Тогда подозреваемый признал свою вину.

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