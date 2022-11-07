Защитник ФК «Пари НН» Виктор Александров вошел в символическую сборную 16 тура РПЛ

Игрок нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Виктор Александров включен в символическую сборную 16 тура Российской премьер-лиги по версии портала WhoScored. В недавнем матче 20-летний защитник забил в ворота столичного ЦСКА единственный гол, который впоследствии принес победу нижегородской команде. Полезные действия футболиста в составе команды аналитики портала оценили в 8 баллов.

Помимо Александрова в символическую сборную также вошли Илья Лантратов, Брайан Идову и Александр Долгов (все из «Химок»),Фернандо Костанца, Сергей Пиняев и Роман Ежов из «Крыльев Советов», полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук и хавбек «Факела» Ираклий Квеквескири. Также в 11 лучших попал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.