Две школы на 2275 мест планируют построить в Нижегородской области ФОТО: телеграм-канал Егора Полякова

Две общеобразовательные школы на 2275 мест хотят построить в Нижегородской области. Возможность заключения концессионных соглашений о создании учебных заведений была одобрена Советом по земельным и имущественным отношениям. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Планируется, что первая школа на 1 600 учащихся будет располагаться в Советском районе в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинской. На строительство требуются инвестиции в размере 2,7 млрд рублей. Площадь школы составит не менее 26 тыс. кв.м.

Второе учебное заведение на 675 мест хотят построить в деревне Анкудиновка Кстовского района. На объект не менее 11,5 тысяч кв.м. необходимы инвестиции объемом 1,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что с даты подписания концессионного соглашения на строительство школ дается не более двух лет.