Путешествие для победителей и финалистов «Большой перемены» из Дзержинска

В осенние каникулы победители и финалисты проекта «Большая перемена» из Дзержинска вместе с родителями и наставниками приняли участие в загородной образовательной программе «Путешествие «Большой перемены» на каникулах».

Выезд в детский оздоровительный лагерь «Город спорта» был организован администрацией города Дзержинска.

«”Большая перемена” – это давно уже не просто конкурс, а целое движение, в котором главную роль играют дети и их идеи. У нас в Дзержинске сложилась хорошая традиция взаимодействия с ребятами, их родителями и наставниками. Нам интересно, каких успехов они достигли за год, где успели побывать и что придумать, интересны их мысли о развитии Дзержинска и его туристическом потенциале. Через восемь лет, когда мы будем праздновать 100-летие Дзержинска, именно они станут нашей активной молодежью, и радует, что уже сейчас им небезразлично, каким будет наш город», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В течение дня школьники прошли пять станций, где поделились своими успехами в проектах, реализуемых в рамках «Большой перемены», попробовали создать собственные компьютерные игры под руководством специалистов «Академии будущего «ХОД», состязались в квизе «Россия для всех» ко Дню народного единства и посетили занятия в конноспортивном комплексе.

Также по традиции ребята встретились и пообщались с представителями органов власти – депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области Александром Парамоновым и заместителем главы города Дзержинска Ольгой Палеевой.

«С победителями и финалистами «Большой перемены» мы встречаемся уже второй год, эта хорошая традиция заложена главой города Дзержинска Иваном Носковым по инициативе самих ребят. В прошлый раз вместе формировали программу первого Образовательного форума школьников, сейчас много говорили о подготовке города к юбилею, о строительстве новых спортивных объектов, развитии волонтерского движения и выборе профессии. У «переменовцев» всегда много вопросов, они не боятся их задавать и заряжают своей энергетикой и желанием изменить мир вокруг себя в лучшую сторону», – поделился депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

Напомним, в 2022 году победителями «Большой перемены» среди 5-7 классов стали Ярослав Титов, Александра Аристова, Мария Квасова и Полина Китаева, а победительницей среди старшеклассников стала ученица гимназии № 38 Софья Чугунова.

«В этом году я была в «Артеке» уже во второй раз. Ехала в первую очередь за новыми эмоциями и знакомствами и, честно говоря, не ожидала войти в число победителей. В финале нам была предложена тема «Наставничество», и вместе с командой мы рассуждали, кто такой наставник и как с ним взаимодействовать, разрабатывали современную образовательную среду и ее инфраструктуру, думали, как усовершенствовать систему мотивации к учебе и можно ли изменить систему оценивания. Для меня это большой опыт, к тому же я обожаю путешествовать!» – рассказала победительница «Большой перемены» Софья Чугунова.