Пристрой к администрации Советского района демонтируют в Нижнем Новгороде до конца ноября

Пристрой к администрации Советского района снесут в Нижнем Новгороде до конца ноября ФОТО: личная страница Сергея Колотова в социальной сети ВКонтакте

Пристрой к администрации Советского района снесут в Нижнем Новгороде до конца ноября. Здание было построено около 20 лет назад. Об этом на личной странице в социальной сети ВКонтакте рассказал глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Пристрой к администрации так и оказался недостроенным. А потом и вовсе был признан аварийным. У объекта обнаружены сквозные трещины, прогибы плит и другие признаки глубокого разрушения.

– В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» мы обновили территорию площади Советской, – напомнил Сергей Колотов.

Пристрой к администрации не вписывался в новое пространство.

Демонтаж объекта будет проведен до конца ноября. После этого территорию благоустроят под новую концепцию.