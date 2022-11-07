Следователи начали проверку из-за пожара в Сормовском районе Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи СК начали проверку из-за пожара в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Доследственная проверка проходит по факту гибели на пожаре 48-летнего мужчины.

Согласно данным от пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о пожаре поступило ночью с 5 на 6 ноября. Возгорание произошло в садовом доме СНТ «Мечта». Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, все сооружение было в огне.

Тело погибшего осмотрели следователи. Никаких видимых криминальных телесных повреждений обнаружено не было. Поэтому назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудниками СК было установлено, что мужчина злоупотреблял алкоголем и курил в доме. Кроме того, очаг возгорания находился недалеко от кровати, рядом с телом погибшего.

Так, следователи не исключают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Экспертиза по этому вопросу уже назначена.

Следователи СК выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.