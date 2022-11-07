Волна массовых эвакуаций прокатилась по школам Нижнего Новгорода 7 ноября

Утро 7 ноября в Нижнем Новгороде снова началось с волны массовых эвакуаций. На этот раз под удар телефоны террористов попали школы Нижнего Новгорода. На данный момент эвакуировано уже больше 20 учебных заведений.

- Нижегородские школьники сообщают нам об эвакуации в их школах, - сообщает телеграм-канал «Нижний 24». – Эвакуации проведены в лицеях № 36 и № 40, а также в школах № 41, 42, 52, 55, 62, 66 и многих других.

Правоохранительные органы данную информацию пока никак не комментируют.

Напомним, за последнее время это уже не первый подобный инцидент. Эвакуации регулярно проводятся в торговых и бизнес-центрах, в больницах, школах, детсадах и административных зданиях. К счастью, все сообщения о минированиях всегда оказываются ложными.