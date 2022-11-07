Безработный парень из Заволжья за два дня выманил у нижегородских пенсионерок 2 млн рублей

Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Мария СОРОКИНА

18-летнего жителя Заволжья обвиняют в совершении серии мошенничеств на территории Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, за два дня им поступило семь жалоб от местных пенсионерок, и все описывали одного и того же человека.

Злоумышленники работали по схеме «родственник попал в ДТП». Сначала пенсионерам звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов или адвокатами и предлагали «разрулить» ситуацию в обмен на денежное вознаграждение. Деньги предлагалось передать «доверенному лицу» - тому самому парню из Заволжья, который был вовлечен в процесс в качестве курьера.

- Заявители самостоятельно отдавали в подъезде незнакомцу свои сбережения, предварительно завернув их в полотенце или постельные принадлежности. Общий ущерб, причинённый пожилым нижегородкам, составил около 2 млн рублей, - добавили в пресс-службе ведомства.

По всем инцидентам возбуждены уголовные дела, которые в итоге объединены в одно общее производство. Подозреваемого нашли и доставили в городской отдел полиции №2. Как выяснилось, он нигде не работает, о возможных судимостях не сообщается.

- Молодой человек признался в совершении данных преступлений и пояснил полицейским, что таким образом хотел быстро заработать, - добавили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы. Полицейские устанавливают личности других причастных к серии преступлений.