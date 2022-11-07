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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:18

Сквер на улице Гоголя благоустроили в Нижнем Новгороде

Работы были выполнены в рамках проекта «Вам решать!»
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Сквер на улице Гоголя благоустроили в Нижнем Новгороде

Сквер на улице Гоголя благоустроили в Нижнем Новгороде

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сквер напротив дома №47 по улице Гоголя благоустроили в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Вам решать!». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижегородского района.

В сквере заасфальтировали тропинки, поставили лавочки и урны. Также были установлены 10 ламп на опоре, которые освещают пространство и баскетбольную площадку, находящуюся поблизости. Кроме того, новый сквер озеленили и высадили на территории яблони, клены гиннала и кусты сирени.

– Комплексная модернизация общественных пространств – важный шаг в развитии комфортной городской среды. Надеемся, что обновленное пространство станет точкой притяжения для жителей и гостей города, – отметил исполняющий обязанности главы Нижегородского района Сергей Крутов.