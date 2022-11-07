Футболисты «Пари НН» всухую обыграли ЦСКА в гостях

Второй гол нижегородцев был отменен. Фото: ФК "Пари НН".

Нижегородская футбольная команда «Пари НН» со счетом 1:0 обыграла столичный ЦСКА в гостевом матче Российской премьер-лиги 5 октября. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, футбольный поединок 16 тура РПЛ в Москве посетили 7733 зрителя.

В первом тайме болельщики забитых голов не увидели, хотя острых моментов у ворот обеих команд было достаточно.

После большого перерыва команды провели ряд замен. Так у гостей вместо нападающего Вячеслава Кротова на поле вышел полузащитник Константин Шильцов, а у «армейцев» произведено две замены полузащитников. На 66-й минуте Ярослав Михайлов выполнил подачу с углового, на ударной позиции оказался Виктор Александров, который точно пробил в ворота Игоря Акинфеева. Еще один момент у нижегородцев произошел на 78 минуте — Момо Янсане успешно завершил передачу Шильцова, но после просмотра видеоповтора судейская бригада приняла решение отменить гол из-за фола в начале атаки.

- Мы серьезно готовились к этому матчу, обсуждали, что нам нужно подкорректировать. Действовали очень собранно, самоотверженно и дисциплинированно и заслужили эту победу. Сейчас немного разрядились, успокоились. Теперь будем двигаться дальше: готовиться к «Ахмату», - прокомментировал результат полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов, признанный лучшим игроком этого матча.