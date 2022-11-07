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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:48

Нижегородцы хотят получать 185 тысяч рублей в месяц

Это средний показатель опроса среди жителей города за октябрь
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородцы хотят получать 185 тысяч рублей в месяц

Нижегородцы хотят получать 185 тысяч рублей в месяц

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Нижегородцы хотят получать в среднем 185 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показал опрос среди жителей Нижнего Новгорода с 30 сентября по 3 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Вопрос от сервиса звучал так: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

В октябре нижегородцам для проживания нужно было около 185 рублей, а в апреле 2022 года – 182 тысячи рублей. Так, в сравнении в 2018 году жителям Нижнего Новгорода для счастливой жизни в месяц было необходимо 169 тысяч рублей.

– За полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно, – такие результаты по России предоставили в пресс-службе сервиса SuperJob.