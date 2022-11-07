Новый крытый манеж для занятий конным спортом открылся в Нижнем Новгороде

Новый крытый манеж для занятий конным спортом открылся в Нижнем Новгороде на территории зооцентра «Надежда». Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Юрий Шалабаев.

«Новый манеж построили в соответствии с международными стандартами, он втрое больше предыдущего - общая площадь здания составляет полторы тысячи квадратных метров. Там есть поле для занятий и соревнований, трибуны для зрителей. Манеж может вместить, как минимум, вдвое больше детей, чем прежний. Тренироваться там можно круглый год», - сообщил глава города.

В манеже зооцентра «Надежда» около 60 ребят занимаются иппотерапией (лечебное общение с лошадьми). Старое здание, где проходили тренировки, постепенно ветшало, и заниматься там становилось небезопасно.

«Для нас это большое событие! Благодаря поддержке главы города Юрия Шалабаева, в этом году выделили средства на необходимые обновления. В старом здании можно было заниматься только в теплую сухую погоду, а здесь - круглый год в комфортных условиях», - отметил руководитель муниципального центра «Надежда» Николай Банков.

Новый манеж станет толчком для развития конного спорта в городе.

«Работу провели достаточно оперативно: буквально за восемь месяцев мы получили новый, по всем стандартам - не только российским, но и международным – крытый манеж для качественных и безопасных занятий ребят», - сообщил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

«Я по-настоящему счастлив, что шикарный объект сделан для людей в короткие сроки. Таких, наверное, очень мало в Нижегородской области», - отметил заместитель председателя Гордумы Николай Сатаев.

Первыми новый манеж оценили посетители. «Раньше хороший был манеж, но в нем было много недочетов, конечно. Я в конном спорте давно, занимался и в других клубах. Здесь меня приняли с теплотой, теперь буду тренироваться на новом манеже», - рассказал Евгений Кочетов.

«Я занимаюсь уже четвертый год. Раньше иногда не было тренировок из-за дождя или холода, а теперь ни одна тренировка не будет пропущена», - добавила Неля Гуськова.

На манеже смогут заниматься все, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. Их родители рассказали, что занятия на лошадях заменяют физиотерапию, учат координировать движения, дети лучше начинают чувствовать своё тело. «Сын научился координировать свои движения. Ушли лишние эмоциональные всплески. Именно здесь ребенок почувствовал, что он важен и нужен», - рассказала мама воспитанника зооцентра Ирина Козина.

В городском департаменте по социальной политике отметили, что муниципальный зооцентр «Надежда» является единственным в своем роде подобным учреждением в Нижнем Новгороде, которое пользуется большим спросом у горожан. В нём располагаются два отделения – кинологическое и конноспортивное. Особенно популярны здесь занятия иппотерапией и адаптивной верховой езды.