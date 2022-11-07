Нижегородский ХК «Старт» со счетом 9:2 обыграл «Мурман» на своем льду

"Старт" одержал победу в первом матче сезона. Фото: Павел Новиков.

Нижегородская команда «Старт» со счетом 9:2 обыграла «Мурман» в первом матче нового сезона российской Суперлиги по хоккею с мячом, состоявшемся в Нижнем Новгороде 6 октября.

В воскресный день несмотря на холода и пасмурную погоду стадион «Труд» посетили 824 зрителя. Счет открыли гости, забив при численном меньшинстве. Игроки нижегородской команды в ответ дважды реализовали угловые. До окончания игрового отрезка в ворота команды из Мурманска прилетело еще 3 мяча. Таким образом, к большому перерыву счет был 5:1, отличились Денис Игошин, Никита Кочетов, Сергей Даданов, Денис Котков и Анатолий Голубков.

Во втором тайме нижегородцы позволили сопернику забить только один раз. При этом в ворота «Мурмана» прилетело еще четыре гола — вновь отличился Даданов, еще два мяча записал на свой счет Котков. Последний гол в ворота гостей забил Егор Петров. Следующий домашний матч «Старт» проведет 9 ноября на «Труде» с архангельским «Водником». Начало игры в 18:00.