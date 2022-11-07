Ребенок с хроническим заболеванием обеспечен жизненно необходимым препаратом благодаря прокуратуре Нижегородской области.

Годовое применение этого препарата стоит более 500 тысяч рублей Фото: Прокуратура Нижегородской области

Ребенок с хроническим заболеванием обеспечен жизненно важным препаратом после проверки прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По данным ведомства, девочка страдает хроническим заболеванием с 2019 года. Для поддержания систем организма и функций органов ребенку необходимо ежедневно принимать препарат, стоимость которого превышает 500 тысяч рублей за год. Девочка находится под постоянным присмотром медиков.

– В ноябре 2020 года учреждением здравоохранения оформлено заключение о разрешении к индивидуальному применению несовершеннолетней ряда лекарственных препаратов и изделий, – отметили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Но медицинское учреждение не предусмотрело для ребенка дорогостоящего необходимого изделия. Поэтому на протяжении почти двух лет его приобретали родители за свои деньги.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании Министерства здравоохранения по Нижегородской области и детской клинической больницы обеспечить ребенка жизненно необходимым препаратом.

По решению суда девочке уже предоставили медицинское изделие.