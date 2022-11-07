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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:56

Ребенок с хроническим заболеванием обеспечен жизненно необходимым препаратом благодаря прокуратуре Нижегородской области.

Годовое применение этого препарата стоит более 500 тысяч рублей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Годовое применение этого препарата стоит более 500 тысяч рублей

Годовое применение этого препарата стоит более 500 тысяч рублей

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Ребенок с хроническим заболеванием обеспечен жизненно важным препаратом после проверки прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По данным ведомства, девочка страдает хроническим заболеванием с 2019 года. Для поддержания систем организма и функций органов ребенку необходимо ежедневно принимать препарат, стоимость которого превышает 500 тысяч рублей за год. Девочка находится под постоянным присмотром медиков.

– В ноябре 2020 года учреждением здравоохранения оформлено заключение о разрешении к индивидуальному применению несовершеннолетней ряда лекарственных препаратов и изделий, – отметили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Но медицинское учреждение не предусмотрело для ребенка дорогостоящего необходимого изделия. Поэтому на протяжении почти двух лет его приобретали родители за свои деньги.

Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании Министерства здравоохранения по Нижегородской области и детской клинической больницы обеспечить ребенка жизненно необходимым препаратом.

По решению суда девочке уже предоставили медицинское изделие.