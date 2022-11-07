В региональном этапе Science Slam примет участие преподаватель Мининского университета

Отбор на региональный этап баттла Science Slam в рамках Университетской лиги прошла преподаватель кафедры иноязычной профессиональной коммуникации Мининского университета Софья Белокурова. Мероприятие состоится в Томске 17 ноября.

- Мининский университет в этом году впервые провел так называемый баттл ученых Science Slam, и для нас особая гордость, что Софья прошла отбор в региональный этап, - поделился ректор Виктор Сдобняков. - Лингвистическая тема выступления Софьи актуальна и интересна, обязательно будем смотреть онлайн-трансляцию выступления. Ну и, конечно, вуз окажет поддержку в организации поездки в Томск.

Софья Белокурова 20 октября стала победителем Science Slam Мининский, где молодые ученые представили небанальные факты в области лингвистики, филологии, педагогики, психологии и физики. Победитель определялся при помощи шумомера по громкости аплодисментов.

На конкурсе Софья Белокурова представила интересные лингвистические факты из иностранных языков. Пока держится в секрете, что Софья расскажет на региональном этапе Университетской лиги, но молодой ученый отметила, что тема привычных для нас объектов в другом языке очень многогранна.

- Специфика выступления останется прежней, - рассказала Софья Белокурова. - Я буду рассматривать языковые и культурные нюансы с позиции повседневности, то есть с точки зрения ежедневного обихода человека. Но примеры уже будут построены не на языковых нормах и отдельных словах, а скорее всего я сосредоточусь на более узкой теме. Например, рассмотрю формулы этикета.

На битве молодых ученых в Томске определят одного победителя из 6 слэмеров со всей России. Параллельно в других городах также пройдут региональные этапы, где будут выбраны финалисты. 6 победителей региональных этапов встретятся в финале и выступят на Конгрессе молодых ученых в Сочи в декабре этого года.