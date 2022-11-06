Нижегородец стал чемпионом России по греко-римской борьбе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

5 ноября Рустам Садыков из Нижегородской области стал чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов. Соревнования проходили в Челябинске. Об этом пишет в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Впервые в истории, когда директор спортивной школы, становится еще и Чемпионом России! – добавил в телеграм-канале мэр города.

Рустам Садыков работает директором в комплексной спортивной школе №1 Нижнего Новгорода.

Сообщается, что конкуренция была высокая. В состязании участвовали 123 спортсмена, среди которых участники Олимпийских игр, Чемпионы мира, заслуженные мастера спорта России. Всего в борьбе участвовали 34 субъекта Российской Федерации и 3 страны - Россия, Беларусь, Казахстан.