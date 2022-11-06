В Нижегородской области стартовал прием заявок на президентские гранты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области принимаются заявки для участия в первом грантовом конкурсе, которой пройдёт в 2023 году. Конкурс проводится для поддержки проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Кто же может принять участие в конкурсе президентских грантов?

Согласно информации, в грантах могут участвовать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Заявки на участие принимаются до 17 ноября 2022 года через систему фондкультурныхинициатив.рф.

Нижегородцы могут выбрать проект из 9-ти тематических направлений - «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

Привлекает внимание новое тематическое направление конкурса «Мы вместе». Тематика проектов посвящена интеграции Донбасса.

Общий фонд конкурса – 4 млрд рублей. Средства будут распределены среди авторов самых креативных проектов для их реализации. Срок реализации должен начинаться не ранее 1 апреля 2023 года и завершаться не позднее 30 сентября 2024 года.

Для помощи участникам Фонд выпустил серию подкастов, а также регулярно проводит вебинары, где разъясняются особенности заполнения заявок.

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