Нижегородцы получают уведомления о налогах за 2021 год. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нижегородцы получают уведомления об изменениях налогового расчета за 2021 год. Об этом сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.

Так, для расчета транспортного налога с учетом повышающих коэффициентов используется обновленный перечень автомобилей со средней стоимостью о 3 млн рублей. Теперь в список входят новые марки автомобилей – Шкода Кодиак Спортлайн, Тайота Фортунер 2.8 Элеганс, Ситроен Спейстаурер Бизнес, Пежо Травелер.

Что касается, электроавтомобилей, то налог на это авто рассчитывается с учетом льгот – налоговая ставка на одну лошадиную силу снижена на 50%.

Начисление налога на землю теперь рассчитывается по новой кадастровой системе, которая вступила в силу с 2021 года.

При этом, увеличение суммы налогов на недвижимость не может превысить 10% относительно прошлого периода. Но данное ограничение не применяется в отдельных случаях.

Например, оно не относится к налогу на имущество физического лица по объектам торгово-офисного назначения и земельные участки для жилищного строительства — в этих ситуациях действует повышающий коэффициент по несвоевременной застройке.

В ведомстве напомнили, что имущественные налоги необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2022 года.