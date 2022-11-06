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НовостиОбщество6 ноября 2022 11:25

Почти 34 миллиона выделено на уборку снега в Нижнем Новгороде

Поставщик будет определен 8 ноября
Полина ШИБАЛКИНА
Почти 34 миллиона выделено на уборку снега в Нижнем Новгороде.

Почти 34 миллиона выделено на уборку снега в Нижнем Новгороде.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

33 млн 750 тысяч рублей выделено на уборку снега на центральных улицах Нижнего Новгорода этой зимой. Об этом сообщается на главном портале госзакупок.

Уборка снега будет осуществляться на 8-ми центральных улицах Нижнего Новгорода - площадь Минина, Алексеевская, Георгиевский съезд, набережная Гребного канала и Нижневолжская набережная, Похвалинский съезд, а также площадь Лядова и улицу Ильинскую.

Заявку на сайте госуслуг разместил департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода. Деньги направят на обслуживание автомобильных дорог в зимний период 2022-2023 года.

Примечательно, что рабочие будут выполнять работу по уборке снега вручную или с помощью ручных инструментов.

Так, одна смена будет стоить 2 тыс рублей. Предположительно, к услуге по уборке снега будут обращаться почти 16 тыс раз.