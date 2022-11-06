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НовостиОбщество6 ноября 2022 8:50

Более 2,4 млн саженцев ели и сосны высадили в Нижегородской области в 2022 году

Мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», существующей с 2019 года
Полина ШИБАЛКИНА
Более 2,4 млн саженцев ели и сосны высадили в Нижегородской области в 2022 году.

Более 2,4 млн саженцев ели и сосны высадили в Нижегородской области в 2022 году.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 2,4 млн саженцев ели и сосны высадили в Нижегородской области в 2022 году на площади около 800 га. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

За три года в рамках акции «Сохраним лес» участники проекта высадили около 6 млн деревьев в Нижегородской области. В этом году к акции присоединилось более 1300 человек.

- Многие приезжали целыми семьями, вместе детьми. Это здорово, ведь важно прививать бережное отношение к природе с детства, - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Основная цель акции – привлечь внимание нижегородцев к проблемам восстановления лесов, продемонстрировать социальную и экологическую ответственность.

Как сообщили в ведомстве Минлесхоза, это стало одним из главных лесных проектов в России и поспособствовало созданию общественного движения «Волонтеры леса». В планах организаторов высадить еще 70 млн деревьев по всей России в этом году.