Более 2,4 млн саженцев ели и сосны высадили в Нижегородской области в 2022 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 2,4 млн саженцев ели и сосны высадили в Нижегородской области в 2022 году на площади около 800 га. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

За три года в рамках акции «Сохраним лес» участники проекта высадили около 6 млн деревьев в Нижегородской области. В этом году к акции присоединилось более 1300 человек.

- Многие приезжали целыми семьями, вместе детьми. Это здорово, ведь важно прививать бережное отношение к природе с детства, - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Основная цель акции – привлечь внимание нижегородцев к проблемам восстановления лесов, продемонстрировать социальную и экологическую ответственность.

Как сообщили в ведомстве Минлесхоза, это стало одним из главных лесных проектов в России и поспособствовало созданию общественного движения «Волонтеры леса». В планах организаторов высадить еще 70 млн деревьев по всей России в этом году.