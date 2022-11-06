Нижегородцев приглашают поучаствовать во Всероссийском экологическом диктанте. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородцы смогут принять участие в ежегодном Всероссийском экологическом диктанте. Мероприятие направлено на формирование экологической культуры и повышение уровня экологической грамотности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В 2022 году мероприятие пройдет уже в четвертый раз. В прошлом году Нижегородская область заняла 6-ое место по числу участников экологического диктанта. К нему присоединились более 100 тысяч жителей региона, в том числе свыше 200 представителей нижегородских образовательных организаций.

- С каждым годом число участников этого проекта стремительно растет. Безусловно, экологический диктант – самый крупный онлайн-проект в сфере экологии в нашей стране. Он дает возможность проверить не только свои познания в экологии, но и уровень эрудиции. Желаю успеха всем, кто решит присоединиться к экодиктанту в этом году! – сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Задания экологического диктанта составлены для четырех категорий участников и, конечно, отличаются степенью сложности.

Для детей составили две возрастные группы – младше 12 лет и от 12 до 18 лет. Взрослые категории разделяются по образованию. Задания будут зависеть от того, есть ли у взрослого участника профильное образование и опыт в экологической сфере или нет.

Для того, чтобы принять участие в онлайн-диктанте необходимо зарегистрироваться на интернет-портале: https://экодиктант.рус/