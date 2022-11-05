Шесть нижегородцев получили премию Минина и Пожарского 4 ноября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин торжественно вручил премии Минина и Пожарского в рамках празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде 4 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В этом году награды получили шесть нижегородцев. В 2020 и 2021 годах публично вручить премии не удалось из-за санитарно-эпидемиологических ограничений.

– День народного единства – особый праздник для нашего региона. Сегодня исполняется 410 лет подвигу нижегородского ополчения под руководством Минина и Пожарского. Тогда им удалось сплотить всю Россию и спасти Отечество. Наши предки сумели преодолеть Смуту и внутренние распри, победить внешнего врага, переломить ход истории и сохранить для нас Россию на многие века вперёд, – отметил Глеб Никитин.

Лауреаты премии Минина и Пожарского за 2020 год:

- Бугрова Марина Станиславовна, директор муниципального автономного учреждения культуры «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор»,

- Скатов Сергей Васильевич, заместитель председателя правления Нижегородского регионального общественного фонда «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая».

Лауреаты премии за 2021 год:

- Жукарин Роман Юрьевич, генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный художественный музей»,

- Селезнев Федор Александрович, профессор кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории Института международных отношений и мировой истории федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», председатель общества «Нижегородский краевед».

Лауреаты премии за 2022 год:

- Кайнов Борис Петрович, директор государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный ордена Трудового Красного знамени академический театр драмы им. М. Горького»,

- Филиппов Юрий Владимирович, генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник».