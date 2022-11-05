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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 17:26

Власти объяснили «провал» дороги в Павлове

Как оказалось, грунт был вскрыт ради ремонта труб водоснабжения
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Власти объяснили «провал» дороги в Павлове ФОТО: телеграм-канал «Нижний Новгород|Без цензуры 18+»

Власти объяснили «провал» дороги в Павлове ФОТО: телеграм-канал «Нижний Новгород|Без цензуры 18+»

Нижегородцев напугали снимки «провалившейся» дороги в Павлове. Сообщения об обрушении дороги на несколько метров стали появляться в социальных сетях. Произошедшее объяснили в администрации Павловского района.

Оказалось, что рухнувшая часть дороги – необходимое вскрытие асфальта. В доме №1 по улице Пролетарская произведено аварийное отключение холодной воды. Чтобы устранить неисправность и был вскрыт асфальт.

МУП «Водоканал» работает на участке с утра 5 ноября.

– Всё службы оповещены. Планируемый срок устранения аварии - 3.00 6 ноября, – рассказали в администрации Павловского района.