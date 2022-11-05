Глеб Никитин принял решение о присвоении кстовскому батальону имени Кулибина Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глеб Никитин посетил полигон 210-го Межвидового регионального учебного центра Инженерных войск в Кстовском районе Нижегородской области 5 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор встретился с мобилизованными нижегородцами и принял участие в торжественном построении. Он выразил благодарность военнослужащим за готовность выполнить гражданский и мужской долг.

– Продолжим оказывать всю необходимую поддержку вам и вашим семьям. Обязательно будем держать связь с вами. Возьмем шефство над вашим батальоном, чтобы могли оперативно узнавать ситуацию на текущий момент. С учетом инженерной специфики полигона принято решение о присвоении кстовскому батальону имени Кулибина, – сказал губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин рассказал о поддержке семей мобилизованных. Также продолжается работа над закупкой и доставкой снаряжения для военнослужащих.

Глава Нижегородской области отметил, что все обращения по вопросам бытовых условий и экипировки взяты в работу и решаются. Рюкзаки с предметами первой необходимости совершенствуют по пожеланиям военнослужащих.

– Кстово уже привезли более 600 плащ-палаток, свыше 600 пар утепленных сапог и другие предметы экипировки, а также радиостанции, квадрокоптер, тепловизор, – добавил глава региона.