Мобилизованный оценил условия проживания в учебной части в Кстове ФОТО: сообщество ВКонтакте «Подслушано Юрьев-Польский [ПЮП]»

Мобилизованный из Владимирской области рассказал об условиях проживания в учебной части в Кстове. Об этом молодой человек рассказал в сообществе ВКонтакте «Подслушано Юрьев-Польский [ПЮП]».

По словам военнослужащего, условия в учебной части Нижегородской области просто шикарные. В столовой вкусно кормят, на завтрак могут приготовить даже пельмени. Мобилизованному жителю Владимирской области нравится, как проходит обучение на сапера. Особенно радуют постоянные тренировки. С размещением также нет проблем, бойцы проживают в комнатах по 6 человек.

Также молодой человек отметил, что его товарищи, приехавшие из другой учебной части, были приятно удивлены условиями проживания.